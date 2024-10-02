"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Москвы в Гоа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила прямые рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Гоа, сообщается на сайте авиакомпании.



Впервые полеты будут выполняться в новый Международный аэропорт Гоа Манохар (код IATA – GOX). Первые рейсы прибыли на популярный курорт Индии утром 2 октября.

В течение пикового туристического сезона из Москвы в Гоа самолеты авиакомпании будут направляться дважды в неделю – по вторникам и субботам. Рейсы из Екатеринбурга запланированы три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям.

Летом "Аэрофлот" и его туроператор-партнер "Библио-Глобус" обратились в российские Минтранс и Минэкономики с просьбой упростить или отменить визовый режим со штатом Гоа в Индии.

В авиакомпании заявили, что сложности с получением визы становятся серьезным препятствием для наращивания пассажиропотока из РФ. Возможная отмена визового режима, по замыслу "Аэрофлота", позволит этому направлению конкурировать с Таиландом и Шри-Ланкой.

Эти направления пользуются особой популярностью у россиян в осенне-зимний период, однако граждане сталкиваются с трудностями при оформлении виз, поэтому не хотят отдыхать на Гоа, уверены в компании.