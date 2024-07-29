Коммерсант: "Аэрофлот" попросил упростить визовый режим с Гоа

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Авиакомпания "Аэрофлот" и его туроператор-партнер "Библио-Глобус" обратились в российские Минтранс и Минэкономики с просьбой упростить или отменить визовый режим со штатом Гоа в Индии. Об этом пишет "Коммерсант".

В авиакомпании заявили, что сложности с получением визы становятся серьезным препятствием для наращивания пассажиропотока из РФ. Возможная отмена визового режима, по замыслу "Аэрофлота", позволит этому направлению конкурировать с Таиландом и Шри-Ланкой.

Эти направления пользуются особой популярностью у россиян в осенне-зимний период, однако граждане сталкиваются с трудностями при оформлении виз, поэтому не хотят отдыхать на Гоа, уверены в компании.

"Авиакомпания заинтересована в дальнейшем увеличении перевозок в Индию", – отметил один из топ-менеджеров туроператора.

Сейчас российский перевозчик выполняет рейсы в индийский штат из Москвы и Екатеринбурга.

Ранее Танзания и ЮАР вошли в топ наиболее интересных направлений для туристов в Африке. По данным экспертов, первая страна привлекает отдыхающих своей природой и пляжами. Также туристов привлекают сафари и всемирно известные национальные парки, включая Килиманджаро, а также знаменитые озера Танганьика и Виктория.

