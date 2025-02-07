Депутат Лантратова предложила ввести минимальный размер компенсации за возврат авиабилетов

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Минимальный размер компенсации за возврат авиабилетов может появиться в России. Соответствующую идею главе Минтранса Роману Старовойту предложила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишет газета "Известия".

В своем обращении чиновница указала на ряд проблем, с которыми сталкиваются россияне при авиаперелетах. Например, отсутствие механизма справедливой компенсации пассажирам при возврате авиабилетов.

Лантратова считает, что это не дает им возможности получить компенсацию за билеты, даже если авиакомпания впоследствии продаст эти билеты другим пассажирам, за исключением пассажиров с привилегиями.

"Представляется возможным введение механизма, по которому при возврате билета пассажиру возвращается полная стоимость, если билет был перепродан авиакомпанией другому клиенту", – отметила она.

Также, по ее словам, полная стоимость может быть возвращена в случае, если возврат билета осуществляется в сроки не менее двух недель до дня вылета. Если же билет был возвращен позднее срока и остался нереализованным, пассажир имеет право получить привилегии согласно программе лояльности данной авиакомпании на сумму в размере 25% от стоимости билета, добавила депутат.

В конце прошлого года Владимир Путин потребовал остановить практику отказа от льгот на билеты при помощи манипуляций с тарифами.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба заявляла, что российские авиаперевозчики должны обеспечить доступность перелетов. Служба направила письма с требованием провести анализ расходов, включаемых в себестоимость воздушных перевозок, а также проверить эффективность закупок.

При этом в ряде СМИ появилась информация о двукратном росте стоимости авиаперевозок из-за повышения аэронавигационных сборов. Однако РСТ опроверг эти сведения. Вице-президент Дмитрий Горин заявил, что в России не ожидается сильного подорожания авиабилетов.