Пассажиры ОЖД перевозили крыс, ящериц и енотов в 2024 году

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Пассажиры Октябрьской железной дороги (ОЖД) перевозили крыс, ящериц и енотов в 2024 году, передает пресс-служба филиала РЖД.

Всего за прошлый год на поездах дальнего следования провезли более 65 тысяч домашних питомцев без сопровождения владельцев. Перевозчик отметил, что чаще всего животных отправляли в Санкт-Петербург, Москву, Архангельск и Псков.

Между тем пассажиры Федеральной пассажирской компании (ФПК) забыли в новогодние праздники пакет лаврового листа и циркулярную пилу в поездах дальнего следования. Кроме этого, среди потерянных вещей были обнаружены тюбинг, горнолыжные ботинки и игрушечный поезд.