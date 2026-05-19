19 мая, 12:07

Происшествия

В Воронежской области задержали иностранцев за подрыв БПЛА в воинской части

Двое иностранных граждан задержаны в Воронежской области за подрыв БПЛА в воинской части. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным российских спецслужб, граждане ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения были завербованы представителями Службы безопасности Украины (СБУ) с помощью одного из мессенджеров.

В результате злоумышленники по заданию украинских спецслужб прибыли в Воронежскую область. Они должны были изъять оснащенные взрывчатым веществом FPV-дроны. Кроме того, иностранцы активировали и подорвали один из БПЛА на территории воинской части региона.

В свою очередь, в марте текущего года российские силовики задержали 37 человек, которые по указанию мошенников подожгли объекты транспорта и ТЭК. Из 37 задержанных 34 оказались гражданами России, а остальные – иностранцами.

Операции по задержанию были проведены в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Алтайском крае, а также в Архангельской, Владимирской, Иркутской, Кировской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.

