Во "Вкусно – и точка" прокомментировали сообщения о проблемах с сыром и упаковкой

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Информация о дефиците сыра в ломтиках и проблемах с упаковкой в связи с отсутствием поставщиков в ресторанах сети "Вкусно – и точка" не соответствует действительности, пишет "Газета.ру".

"Поставщики "Вкусно – и точка" обеспечивают необходимый объем сыра для того, чтобы все открытые предприятия сети работали без перебоев. Что касается упаковки, мы уже подключили альтернативных поставщиков сырья и новые логистические цепочки, так что перебоев в поставках не ожидается", – отметили в пресс-службе компании.

Информация о проблемах с сыром и упаковкой во "Вкусно – и точка" ранее появилась в телеграм-каналах.

До этого стало известно, что сеть ресторанов "Вкусно – и точка" запустит доставку к сентябрю. Там также прокомментировали ситуацию с ростом стоимости продукции. Представитель компании связал это с увеличением закупочных цен.

В начале июля в популярной сети ресторанов сообщали, что цены на одни и те же блюда могут отличаться в зависимости от заведения. На них влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию каждого отдельного ресторана.

