Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

19:24

Во "Вкусно – и точка" прокомментировали сообщения о проблемах с сыром и упаковкой

экономика

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Информация о дефиците сыра в ломтиках и проблемах с упаковкой в связи с отсутствием поставщиков в ресторанах сети "Вкусно – и точка" не соответствует действительности, пишет "Газета.ру".

"Поставщики "Вкусно – и точка" обеспечивают необходимый объем сыра для того, чтобы все открытые предприятия сети работали без перебоев. Что касается упаковки, мы уже подключили альтернативных поставщиков сырья и новые логистические цепочки, так что перебоев в поставках не ожидается", – отметили в пресс-службе компании.

Информация о проблемах с сыром и упаковкой во "Вкусно – и точка" ранее появилась в телеграм-каналах.

До этого стало известно, что сеть ресторанов "Вкусно – и точка" запустит доставку к сентябрю. Там также прокомментировали ситуацию с ростом стоимости продукции. Представитель компании связал это с увеличением закупочных цен.

В начале июля в популярной сети ресторанов сообщали, что цены на одни и те же блюда могут отличаться в зависимости от заведения. На них влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию каждого отдельного ресторана.

Картофель фри пропал из меню некоторых ресторанов "Вкусно – и точка"

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать