Аналог "Макфлури" появится во всех ресторанах "Вкусно – и точка" к 29 августа

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Аналог известного мороженого "Макфлури", который получил название "Айс Де Люкс", появится во всех ресторанах сети "Вкусно – и точка" к понедельнику, 29 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

По данным сети, пока в ресторанах будет представлено мороженое лишь с топпингом ананаса, но в последующем появятся и другие вкусы. При этом продажи "Айс Де Люкс Ананас" стартовали во всех предприятиях, кроме Дальнего Востока.

"Мороженое входит в основное меню и будет продаваться и на завтраки, а также ночью в тех ресторанах, которые торгуют в это время суток", – пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 500 заведений популярной сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" уже возобновили работу. Еще 350 точек планируют открыть в сентябре. За это время компания наняла более 10 000 новых сотрудников и обслужила более 50 миллионов человек по всей России.

