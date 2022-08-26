Аналог "Макфлури" появится во всех ресторанах "Вкусно – и точка" к 29 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аналог известного мороженого "Макфлури", который получил название "Айс Де Люкс", появится во всех ресторанах сети "Вкусно – и точка" к понедельнику, 29 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
По данным сети, пока в ресторанах будет представлено мороженое лишь с топпингом ананаса, но в последующем появятся и другие вкусы. При этом продажи "Айс Де Люкс Ананас" стартовали во всех предприятиях, кроме Дальнего Востока.
"Мороженое входит в основное меню и будет продаваться и на завтраки, а также ночью в тех ресторанах, которые торгуют в это время суток", – пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что более 500 заведений популярной сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" уже возобновили работу. Еще 350 точек планируют открыть в сентябре. За это время компания наняла более 10 000 новых сотрудников и обслужила более 50 миллионов человек по всей России.
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