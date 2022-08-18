"Вкусно – и точка" возобновила работу более 500 заведений за два месяца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 500 заведений популярной сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" уже возобновили работу. Еще 350 точек планируют открыть в сентябре.

"Два месяца назад в Москве состоялось торжественное открытие предприятия "Вкусно – и точка" на Пушкинской площади. С того момента компания возобновила работу более 500 предприятий и открыла первые точки под новым брендом, наняла более 10 000 новых сотрудников и обслужила более 50 миллионов человек по всей России", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов "Вкусно – и точка" запустит доставку к сентябрю. Там также прокомментировали ситуацию с ростом стоимости продукции. Представитель компании связал это с увеличением закупочных цен.

В начале июля в популярной сети ресторанов сообщали, что цены на одни и те же блюда могут отличаться в зависимости от заведения. На них влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию каждого отдельного ресторана.