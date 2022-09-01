Владелец "Вкусно – и точка" может приобрести активы компании Huhtamaki в РФ

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Владелец популярной сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" Александр Говор планирует купить активы финской компании-производителя тары и упаковочных материалов Huhtamaki в России за 151 миллион евро, сообщает агентство Reuters.
"Владелец бывших ресторанов McDonald's в России предложил до 151 миллиона евро (151 миллион долларов) за покупку российского бизнеса финской упаковочной фирмы Huhtamaki", – говорится в сообщении.
По данным агентства, при заключении сделки Говор станет "одним из крупнейших корпоративных победителей" на местном рынке после ввода антироссийских санкций.
Уточняется, что Huhtamaki работает в РФ с 1993 года, ее клиентами фирмы были KFC, Burger King и IKEA. Компания в середине апреля 2022 года заявила о намерении покинуть российский рынок.
Ранее сообщалось, что что сеть ресторанов "Вкусно – и точка" запустит доставку к сентябрю. Там также прокомментировали ситуацию с ростом стоимости продукции. Представитель компании связал это с увеличением закупочных цен.
В начале июля в популярной сети ресторанов сообщали, что цены на одни и те же блюда могут отличаться в зависимости от заведения. На них влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию каждого отдельного ресторана.
Посетители пожаловались на ассортимент ресторанов "Вкусно – и точка"
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