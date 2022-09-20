Причиной отсутствия "Хэппи Мила" во "Вкусно – и точка" стали проблемы с поставками игрушек

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не имеет возможности вернуть в меню комплексные обеды "Хэппи Мил" из-за сложностей с поставками игрушек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора сети Олега Пароева.

По его словам, для возобновления продаж обедов необходимо около двух миллионов игрушек ежемесячно. Он добавил, что ранее McDonald's был крупнейшим продавцов игрушек за счет реализации обедов.

"Мы как команда, работающая на рынке, использовали выгоды того, что являемся частью такой огромной корпорации, которая большую часть работы централизованно где-то делала за нас. Сейчас все это нам надо делать самостоятельно", – сообщил Пароев.

Он добавил, что для возобновления продаж обедов необходимо не только найти поставщика, но и получить сертификат на производство и обеспечить пищевую безопасность.

"Мы очень сильно озадачены всем этим и пытаемся решить эту задачу как можно быстрее, но, к сожалению, это процесс, который требует времени. Но для нас это приоритетная задача", – добавил Пароев.

Ранее он заявил, что "Вкусно – и точка" запустит доставку до конца года. Пароев добавил, что в настоящее время компания ведет переговоры с сервисами "Яндекс" и Delivery.

