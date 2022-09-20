Россиянам объяснили значение названия сети "Вкусно – и точка"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Название российской сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" представляет из себя отражение философии преемника McDonald's. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на генерального директора компании Олега Пароева.
"Мы понимали, что любое название на фоне McDonald's будет блеклым. Нам нужно было что-то интересное, чтобы отражало нашу философию", – отметил он.
Более того, гендиректор считает, что название "Вкусно – и точка" прекрасно подходит сети. Ресторан, утверждает Пароев, в той или иной рекламе совсем не нуждался, так как продвигал сам себя.
Ранее он заявил, что в меню ресторанов никогда не появится пиво. Пароев подчеркнул, что "Вкусно – и точка" является сетью семейных заведений, концепция которых не меняется.
Также гендиректор объяснил проблемы с наличием картофеля фри в ресторанах. По его словам, продукт по стандарту бывшего McDonald's производила только фабрика в Липецкой области под управлением нидерландской компании LWM CIS B.V. Он утверждает, что данный производитель картошки фри стал очень завышать цены.
"Вкусно – и точка" определилась с поставщиком "Колы"
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