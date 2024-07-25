Восемь человек отравились шаурмой в Красноярском крае

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Восемь жителей Минусинска обратились в медучреждения Красноярского края с симптомами отправления. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Все они употребляли шаурму, которую приобрели в одном и том же кафе. В результате расследования в этом заведении сотрудниками регионального Роспотребнадзора были обнаружены многочисленные нарушения. В связи с этим специалисты изъяли 370 килограммов продукции, а деятельность точки, где продавалась соответствующая продукция, приостановили на 90 суток.

Ранее в Москве было выявлено 15 случаев острой кишечной инфекции. После этого специалисты столичного управления Роспотребнадзора организовали расследование.

Все пострадавшие ели шаурму в общепите, который расположен на Дмитровском шоссе возле дома 157, строения 2. Эксперты уже взяли образцы продававшейся там продукции для лабораторных исследований. Следователи в связи с этим завели дело факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Спустя время число пострадавших выросло до 17 человек, а затем – до 24. В столичной прокуратуре уточнили, что всем отравившимся от 21 до 44 лет. Они являются постояльцами одного из хостелов на Дмитровском шоссе.

