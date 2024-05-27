Пять человек погибли в результате отравления угарным газом на Байкале

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек из-за отравления угарным газом на катере на озере Байкал. Об этом сообщает СК России в телеграм-канале.

В публикации указано, что дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Согласно предварительной информации, 26 мая 2024 года на Байкале около острова Тонкий на катере нашли тела пяти человек. По данным следствия, судоводитель и пассажиры судна погибли из-за отравления угарным газом. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что женщина и двое детей отравились газом в подмосковном Щелкове. Как рассказали в главке СК РФ по региону, произошла утечка газа, пострадавших госпитализировали. Отмечалось, что 38-летняя женщина и ее 14-летний сын выписаны из больницы, а пятимесячная девочка осталась в медучреждении под наблюдением.

