Женщина и ее дочь отравились угарным газом в Электростали

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Жительница Электростали и ее дочь оказались в больнице из-за отравления угарным газом. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.

"5 февраля вечером в результате отравления угарным газом из квартиры, расположенной в доме по улице 8 Марта города Электростали, в медицинское учреждение госпитализированы 34-летняя женщина и ее семилетняя дочь. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении", – уточняется в публикации.

По данному факту следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты осмотрели квартиру, поговорили со свидетелями. Они намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковном Королеве госпитализировали мать и пятерых детей после отравления угарным газом.

Инцидент произошел 23 января в квартире жилого дома. Во время приготовления ужина женщине с тремя дочерьми и двумя сыновьями стало плохо, после чего их доставили в больницу. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.



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