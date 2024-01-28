Пять человек отравились угарным газом в Ингушетии

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Пять человек в Ингушетии оказались в больнице из-за отравления угарным газом. Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале регионального главка МЧС.

"В 13:55 по московскому времени в воскресенье поступило сообщение, что произошло отравление угарным газом в квартире дома по улице Этуша в городе Малгобек. Пострадало пять человек, в том числе четыре ребенка", – сообщается в публикации.

Пострадавших отвезли в районную больницу. Врачи оценивают состояние пациентов как стабильное.

В МЧС считают, что отравление могло произойти в результате поломки вытяжной системы газовой водонагревательной колонки.

В свою очередь, прокуратура Ингушетии сообщила о начале проверки по данному инциденту. Специалисты намерены установить все обстоятельства происшествия, а также выяснить, было ли обеспечено безопасное использование газового оборудования.

Ранее в подмосковном Королеве госпитализировали мать и пятерых детей после отравления угарным газом.

Инцидент произошел 23 января в квартире жилого дома. Во время приготовления ужина женщине с тремя дочерьми и двумя сыновьями стало плохо, после чего их доставили в больницу. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает.



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