Число госпитализированных с отравлением угарным газом в Каспийске достигло 9

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Количество попавших в больницы с отравлением угарным газом в доме в дагестанском Каспийске достигло девяти человек. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

"Позже госпитализированы еще двое пострадавших: это женщина 1955 года рождения и ребенок. Всем пострадавшим своевременно оказана и продолжает оказываться вся необходимая медицинская помощь, проводятся консультации с республиканскими клиниками", – говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города, пожилая женщина и ребенок были госпитализированы из того же дома.

Ранее было известно о семи отравившихся угарным газом в Каспийске. Происшествие случилось в доме в садовом товариществе Заря-2. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. На территорию ЧП выехали специалисты, которые зафиксировали нарушения в установке газового оборудования в жилом доме.

Названа еще одна возможная причина отравления людей в жилом доме в Люблине