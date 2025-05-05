ФАС разрешила "Магниту" купить долю в "Азбуке вкуса"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная антимонопольная служба России дала предварительное согласие АО "Тандер" (владелец ретейлера "Магнит". – Прим. ред.) на покупку доли в уставном капитале ООО "Городской супермаркет" (управляющая компания сети "Азбука вкуса". – Прим. ред.), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Доля "Магнита" на рынке розничной торговли продуктами питания по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований страны, где находятся приобретаемые объекты, объяснили в ФАС.

"Таким образом, сделка не приведет к ограничению конкуренции на указанном рынке", – уверены в антимонопольной службе.

По данным СМИ, сумма сделки может составить от 30 до 35 миллиардов рублей. При этом изменять формат магазинов и менять руководство "Азбуки вкуса" не планируется. Но при этом, считают аналитики, "Магнит" таким образом сможет укрепить свои позиции в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сеть магазинов "ВкусВилл" объяснила, что закрытие некоторых торговых точек связано с оптимизацией. В первом квартале 2025 года компания закрыла 238 магазинов, что стало самым высоким показателем среди крупных игроков рынка ретейла.

Но в самом "ВкусВилле" напомнили, что за 2024 год сеть открыла свыше 500 новых магазинов, значительно укрепив свои позиции на рынке.

