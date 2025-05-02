В Raiffeisen Bank заявили, что не отказываются от планов по продаже бизнеса в РФ

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Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International не намерена отказываться от идеи продажи своего бизнеса в России. Об этом заявил глава регионального отделения Raiffeisen Рейнхард Швендтбауэр.

"В нынешней ситуации было принято решение о продаже, оно остается в силе. Какой будет ситуация в случае мира, будет решать уже руководство RBI", – сказал он в интервью газете Die Presse.

По мнению Швендтбауэра, из-за ситуации на Украине банк столкнулся с серьезными трудностями, в связи с чем он выразил надежду на скорейшее достижение хотя бы временного перемирия.

В 2023 году СМИ писали о планах Raiffeisen Bank International вывести из своего состава российское дочернее подразделение. Уточнялось, что для этого банковской группе следует получить одобрение Европейского центрального банка и США.

Говорилось, что в случае выделения российской дочерней группы в Вене будет зарегистрирована отдельная компания, акции которой будут принадлежать нынешним владельцам ценных бумаг RBI. Вместе с тем организацию в таком случае обязаны полностью признать независимой от материнской группы во избежание санкций.

При этом в прошлом году гендиректор Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявлял, что продажа Райффайзенбанка более вероятна, чем переформирование.

В апреле 2025 года журналисты писали, что RBI отложила продажу российского подразделения из-за восстановления политического взаимодействия между Россией и США. Якобы все попытки продажи были приостановлены для оценки изменений позиции Вашингтона.