FT: Raiffeisen Bank приостановил попытки продажи подразделения в России

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Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International отложила продажу своего подразделения в России в связи с изменением отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом пишет RT, ссылаясь на газету Financial Times.

Согласно информации источника СМИ, соответствующее решение было принято еще в феврале после восстановления политического взаимодействия между Россией и США. Сейчас все попытки продажи российского подразделения банком были прекращены.

"Это делается для того, чтобы оценить ситуацию и выяснить, может ли измениться позиция Вашингтона", – пояснил собеседник газеты.

В свою очередь, другой инсайдер не исключил изменения ситуации в дальнейшем.

В 2023 году СМИ писали о планах Raiffeisen Bank International вывести из своего состава российское дочернее подразделение. Уточнялось, что для этого банковской группе следует получить одобрение Европейского центрального банка и США.

Говорилось, что в случае выделения российской дочерней группы в Вене будет зарегистрирована отдельная компания, акции которой будут принадлежать нынешним владельцам ценных бумаг RBI. Вместе с тем организацию в таком случае обязаны полностью признать независимой от материнской группы во избежание санкций.

При этом в прошлом году гендиректор Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявлял, что продажа Райффайзенбанка более вероятна, чем переформирование.

