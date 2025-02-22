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22 февраля, 23:36

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DS: зять Орбана планирует купить Райффайзенбанк в России

Зять Орбана заинтересовался покупкой Райффайзенбанка – СМИ

Фото: legion-media.com/DanielxNemeth EST&OST

Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц захотел приобрести российскую "дочку" австрийской группы Raiffeisenbank International (RBI). Об этом сообщает Der Standard со ссылкой на источники.

"Появился серьезный покупатель, проявляющий интерес к горячо обсуждаемому российскому дочернему предприятию австрийского Raiffeisen Bank International (RBI)... Речь идет о весьма скандальном бизнесмене Иштване Тиборце", – говорится в сообщении.

В свою очередь, представители Тиборца опровергли сведения о его интересе к покупке банка, заявив, что его компания BDPST Group "не имеет делового присутствия в России".

В 2023 году СМИ писали о планах Raiffeisen Bank International вывести из своего состава российское дочернее подразделение. Уточнялось, что для этого банковской группе следует получить одобрение Европейского центрального банка и США.

Говорилось, что в случае выделения российской дочерней группы в Вене будет зарегистрирована отдельная компания, акции которой будут принадлежать нынешним владельцам ценных бумаг RBI. Вместе с тем организацию в таком случае обязаны полностью признать независимой от материнской группы во избежание санкций.

При этом в прошлом году гендиректор Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявлял, что продажа Райффайзенбанка более вероятна, чем переформирование.

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