WP: хакеры атаковали ведомства и фирмы США из-за уязвимости программы Microsoft

Фото: 123RF/dmitryag

Хакеры атаковали ведомства и фирмы США из-за уязвимости в программе SharePoint компании Microsoft, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

В статье сказано, что хакеры использовали крупную брешь в серверном программном обеспечении. При этом Microsoft еще не выпустила обновление, чтобы исправить данную ситуацию.

К настоящему моменту расследование уязвимости серверов SharePoint начали в Канаде и Австралии.

Ранее стало известно, что в открытом доступе оказались логины и пароли почти 16 миллиардов учетных записей от различных сервисов, включая Apple и Google. Большая часть данных ранее не публиковалась.

Утечку обнаружили исследователи компании Cybernews. Многие эксперты сочли, что это может стать крупнейшим "сливом" конфиденциальных данных пользователей в истории. Уточняется, что база данных могла быть собрана при помощи вредоносных программ-инфостилеров.