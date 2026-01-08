Трамваи № 11, 17 и 25 задерживаются в Продольном проезде в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи № 11, 17 и 25 задерживаются в районе остановки "Метро ВДНХ" в Продольном проезде в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с задержкой трамваев маршруты временно изменены. Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги 2025 года для московского трамвая, указав, что город реализовал проекты, которые определят будущее этого вида транспорта. В сентябре трамвай впервые вышел на проспект Академика Сахарова, где заработал первый в России участок путей без контактной сети, связавший Площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром.

Кроме того, в ноябре в столице заработал первый Московский трамвайный диаметр Т1 длиной 27 километров. Он стал востребованным и популярным маршрутом в Москве. По будням на диаметре совершается около 77 тысяч поездок.

