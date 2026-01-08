Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Движение трамваев № 11, 17 и 25 восстановлено в Продольном проезде в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Трамваи задерживались днем 8 января в районе остановки "Метро ВДНХ". В связи с этим были изменены маршруты. Пассажиров призывали быть внимательными.

По данным источника Агентства "Москва", в районе ВДНХ произошло столкновение электробуса и трамвая, который сошел с рельсов. В результате пострадал один человек.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве появится еще один трамвайный диаметр в 2026 году. Он будет еще больше первого. Это улучшит транспортную доступность миллиона людей.

При этом до конца 2027 года планируется открыть еще две трамвайные линии на северо-востоке и востоке Москвы. Первый новый участок пройдет по шоссе Энтузиастов от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское, второй – по улице Академика Королева до телецентра и станции Останкино МЦД.

