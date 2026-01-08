Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 14:35

Транспорт

Движение трамваев № 11, 17 и 25 восстановлено в Продольном проезде в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Движение трамваев № 11, 17 и 25 восстановлено в Продольном проезде в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Трамваи задерживались днем 8 января в районе остановки "Метро ВДНХ". В связи с этим были изменены маршруты. Пассажиров призывали быть внимательными.

По данным источника Агентства "Москва", в районе ВДНХ произошло столкновение электробуса и трамвая, который сошел с рельсов. В результате пострадал один человек.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве появится еще один трамвайный диаметр в 2026 году. Он будет еще больше первого. Это улучшит транспортную доступность миллиона людей.

При этом до конца 2027 года планируется открыть еще две трамвайные линии на северо-востоке и востоке Москвы. Первый новый участок пройдет по шоссе Энтузиастов от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское, второй – по улице Академика Королева до телецентра и станции Останкино МЦД.

Читайте также


транспортДТПгород

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика