Около 600 пар поженились в Москве в День флага России

Фото: 123RF/dmvasilenko77

Около 600 пар поженились в столице 22 августа, в День государственного флага, сообщила пресс-служба московского управления ЗАГС.

"Где бы ни проходила церемония – в торжественном зале дворца бракосочетания или на одной из выездных площадок проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" – государственный флаг и герб Российской Федерации создают атмосферу торжественности и подчеркивают важность события", – отметила начальник организации Светлана Уханева.

Кроме того, на открытых площадках столицы с начала лета поженились около тысячи пар. Одной из самых востребованных оказался шатер в парк-отеле "Даниловский", где заключили брак 345 пар.

Также популярной локацией стал теплоход "Рэдиссон Ройал". В этом сезоне он уже 132 раза отправлялся в свадебную прогулку. Кроме того, в музее-заповеднике "Остафьево" заключили брак 133 пары.

Ранее в Москве молодожены получили уникальный номер свидетельства о бракосочетании, в котором все цифры – семерки. Юрий и Юлия оформили брак во Дворце бракосочетания на ВДНХ.