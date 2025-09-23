Самая взрослая невеста в Москве вышла замуж в 91 год

Фото: depositphotos/bitpics

Самой взрослой невестой в Москве в этом году стала женщина, которая вышла замуж в возрасте 91 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Самым взрослым женихом стал 96-летний мужчина. При этом Уханева назвала небольшим общее число браков, зарегистрированных в 60 лет и более. В частности, в среднем в таком возрасте выходят замуж 2% невест, а соединяют себя узами брака 3,5% женихов.

В этом году в Москве было зарегистрировано примерно 1,2 тысячи браков, в которых жениху и невесте было более 60 лет.

Осенью 2025 года брак планируют зарегистрировать более 19 тысяч пар. Многие сыграют свадьбу в сентябре. Самой популярной датой будет 25 сентября. Ее выбрали свыше 900 молодоженов.

