Оформить новое пособие по рождению ребенка в Москве можно будет дистанционно

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Оформить новое пособие по рождению ребенка в Москве можно будет в электронном формате, не посещая государственные учреждения. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы стремимся к тому, чтобы оказание всех услуг для жителей города было максимально удобным. Используя возможности цифровизации и межведомственного взаимодействия, мы переводим как можно больше услуг в электронный формат", – пояснила она.
Обратиться за получением нового единовременного пособия для молодых семей можно будет с 3 июня через портал mos.ru. Прикреплять сканы документов не потребуется: специалисты все проверят самостоятельно. Деньги также придут на счет заявителя автоматически.
В некоторых случаях могут потребоваться справки, например для студентов (о получении стипендии), самозанятых (о доходах) и пенсионеров (о получении пенсии).
Ранее Сергей Собянин увеличил предельный возраст получателей дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка. Раньше на него могли претендовать семьи, в которых оба супруга были не старше 30 лет. Теперь выплата распространяется на семьи с супругами в возрасте от 30 до 36 лет, при этом получить ее может только один из взрослых, а средний доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.
При рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 145 рублей, второго – 126 203 рубля, а третьего и последующих – 180 290 рублей.
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