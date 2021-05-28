Собянин увеличил предельный возраст получателей допвыплаты при рождении ребенка

10:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба центров госуслуг "Мои документы" Москвы
Московские власти распространят право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на семьи, в которых оба родителя не старше 36 лет. Такое постановление подписал Сергей Собянин. До сих пор это право имели только семьи, в которых обоим супругам не более 30 лет.
Подать заявление на пособие смогут семьи, в которых оба супруга – москвичи от 30 до 36 лет. Единственный родитель в таком возрасте тоже имеет право на пособие. Средний доход семьи на человека не должен превышать величину прожиточного минимума.
При рождении первого ребенка выплатят 90 145 рублей, второго – 126 203 рубля (7 прожиточных минимумов), третьего и последующих – 180 290 рублей (10 прожиточных минимумов). По сравнению с 2010 годом величина выплат выросла в 2,4 раза.
Выплату смогут получить семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2021 года. Заявление на пособие можно будет подать с 3 июня и в течение года с даты рождения ребенка.
Ранее Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в послании Федеральному собранию.
С 1 сентября, согласно закону, меняется порядок оплаты больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет. Сумма выплаты составит 100% от среднего заработка.
Также законом с 1 июля вводится новая категория ежемесячных выплат. Они предназначены для неполных семей с детьми от 8 до 17 лет. Размер выплаты – 50% от детского прожиточного минимума в каждом регионе. В среднем по РФ данная сумма составляет 5,6 тысячи рублей.
Кроме того, также с 1 июля в России появятся выплаты для женщин, которые встали на медицинский учет в связи с беременностью до 12 недель. Ежемесячное пособие составит половину от величины прожиточного минимума.
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