Движение в районе закрывавшихся станций Сокольнической линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На юго-западе столицы сняли все ограничения движения, которые были введены из-за закрытия станций Сокольнической линии метро. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

"На проспекте Вернадского и ближайших улицах убрали ограждения, восстановили все парковки, открыли съезды и закрытые участки дорог", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что в настоящее время движение осуществляется свободно.

Временные ограничения вводили в четырех районах столицы в связи с закрытием участка Сокольнической линии метро. Схема проезда была изменена в Раменках, Хамовниках, на проспекте Вернадского и в Тропарево-Никулине.

