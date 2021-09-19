Собянин рассказал, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан с окончанием сезона отпусков и началом учебного года, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Осень, осенний период, люди возвращаются из отпусков, школьники вернулись в школы", – отметил мэр.

Собянин отметил, что гражданам нужно соблюдать санитарные требования и быть осторожными в осенний период.

"В этот период надо, как всегда в осенний период, быть осторожными, соблюдать санитарные требования, беречь себя", – сказал градоначальник.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев подтвердил, что осенью подъем заболеваемости по COVID-19 продолжит расти. Этот процесс связан с выходом детей на очную учебу, объяснил он.

