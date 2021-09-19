Собянин рассказал, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в Москве

09:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан с окончанием сезона отпусков и началом учебного года, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Осень, осенний период, люди возвращаются из отпусков, школьники вернулись в школы", – отметил мэр.
Собянин отметил, что гражданам нужно соблюдать санитарные требования и быть осторожными в осенний период.
"В этот период надо, как всегда в осенний период, быть осторожными, соблюдать санитарные требования, беречь себя", – сказал градоначальник.
Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев подтвердил, что осенью подъем заболеваемости по COVID-19 продолжит расти. Этот процесс связан с выходом детей на очную учебу, объяснил он.
Собянин открыл памятник медикам – героям борьбы с COVID-19
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