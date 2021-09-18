Эксперт объяснил, почему осенью продолжится рост заболеваемости COVID-19

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Осень продолжится подъем заболеваемости коронавирусом, поскольку он будет циркулировать среди детей в образовательных учреждениях. Об этом рассказал гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Школы – это основной источник плотных контактов: в классе сидит по 30 человек, все они контактируют между собой. <...> Коронавирус будет циркулировать среди детей, и они будут из школы приносить его в семьи. С началом школьного сезона в любом случае будет рост заболеваемости коронавирусом", – приводит его слова ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 53 российских регионах продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, при этом в 11 отмечается рост. По ее словам, данный рост пока невыраженный, однако он все же есть.

До этого эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Она добавила, что в последнее время на планете ежедневно выявляют порядка 4,5 миллиона случаев заражения COVID-19. Кроме того, за сутки фиксируется около 72–78 тысяч летальных исходов.

По ее словам, в Северной и Южной Америке рост случаев заражения и смертности увеличивается. В Европе наблюдается снижение количества заболевших, однако повышается уровень смертности. Между тем в Африке оба показателя идут на спад.