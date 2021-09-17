Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 снижается в 53 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 53 регионах России продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, при этом в 11 отмечается рост. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день снижение (заболеваемости. – Прим. ред.) продолжается в 53 субъектах, в 21 субъекте мы наблюдаем стабильную картину в течение ряда недель – без снижения и без роста, но в 11 субъектах РФ мы уже наблюдаем рост заболеваемости", – приводит ее слова РИА Новости.

Попова уточнила, что рост числа заболеваний в ряде регионов страны в настоящее время невыраженный, однако он все же есть.

За минувшие сутки в России выявили 19 905 новых случаев коронавируса. 791 пациент скончался, выздоровели 16 619 человек.

На Москву пришлось 2 537 случаев инфицирования, на Санкт-Петербург – 1 738, на Московскую область – 837. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Бурятии – 0,14%, Республике Алтай – 0,15%, Москве – 0,16%.

С начала пандемии в России зарегистрировано 7 234 425 случаев коронавирусной инфекции.

