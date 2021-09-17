Около 38% россиян вакцинировались от коронавируса – эксперт

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В России около 38% граждан завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
Эксперт подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 идет на спад, однако показатели смертности остаются на прежнем уровне.
"Заболеваемость пошла на спад, но цифры смертности продолжают оставаться на высоком уровне. Некоторая тенденция к снижению наблюдается, но смертность все еще на высоком уровне", – цитирует Чуланова ТАСС.
Ранее ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын рассказал, что для снятия коронавирусных ограничений необходимо достичь коллективного иммунитета. Для этого необходимо привить 70% граждан.
Собянин рассказал о том, как принимаются решения о вводе и отмене санитарных ограничений
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