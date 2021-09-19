Собянин оценил ход работ в рамках масштабной реконструкции ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции территории и объектов ВДНХ.

"ВДНХ продолжает развиваться. В этом году завершены практически на 99% работы по созданию новой инженерной инфраструктуры и благоустройства на более чем 300 гектарах ВДНХ", – рассказал мэр.

По словам градоначальника, внешний вид выставочного пространства существенно изменился в лучшую сторону. Этому способствует реставрация 23 уникальных объектов культуры на территории ВДНХ.

К ним относятся павильон № 31 "Геология", в котором разместят уникальный биологический музей. После открытия здесь запустят выставку "12 признаков живого". Кроме того, на территории ВДНХ построили конную школу с открытым манежем. Позднее его дополнят закрытой версией.

Кроме того, в 2021 году планируется закончить основные работы в центральном павильоне ВДНХ – проект реализуется при участии Третьяковской галереи. Еще одним ярким объектом выставки станет самое большое колесо обозрения в Европе.

Собянин подчеркнул, что ВДНХ продолжает развиваться, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса. Как уточняется, на территории также продолжается строительство нового выставочного пространства и детского развлекательного центра. Здесь появятся секции и кружки для детей и молодежи, а также другие мероприятия.

На месте утраченного павильона "Ветеринария" на ВДНХ планируется открыть новую гастрономическую площадку "Рестомаркет". Здесь появятся 10 корнеров и банкетный зал примерно на 400 посадочных мест.

Основные работы завершены и в павильоне "Микробиологическая промышленность". Тут воссоздан исторический интерьер, проложены современные коммуникации и произведено благоустройство территории. К 2022 году будет завершена реставрация фонтана в виде букета из масличных растений. После открытия в здании запустят музей "Биотех".

В 2022 году также ожидается завершение работ по строительству павильона государственной корпорации "Росатом". Ожидается, что его будут посещать в среднем порядка 3 тысячи человек в день.

Ранее Сергей Собянин назвал знаковые объекты программы благоустройства в 2021 году. К ним градоначальник отнес проект "Парк Яуза", улицы в районах Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье и некоторые другие.

Всего в текущем году в городе было благоустроено более 5 тысяч дворов, парков и других объектов. Начиная с 2011 года в Москве комплексно обновили 441 улицу и общественное пространство.