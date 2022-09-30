Многофункциональный спорткомплекс откроют в районе деревни Говорово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вблизи деревни Говорово началось строительство многофункционального спортивного комплекса за счет средств инвестора. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В его состав войдет школа по обучению стрелковым дисциплинам, ориентированным на олимпийские виды, обучаться там смогут все желающие. Ввод первой очереди запланирован на начало 2023 года", – заявил глава департамента городского имущества Максим Гаман.
Он также уточнил, что строительство пройдет на участке в 10 гектаров.
В новом спорткомплексе планируется установить оборудование для классической стендовой стрельбы. Кроме того, посетителям предложат закрытые тиры, пункты питания и спортивные площадки.
Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в период с 2011 по 2021 годы в столице за счет инвесторов возвели 90 спортивных объектов. Их общая площадь достигает почти 1,2 миллиона квадратных метров.
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