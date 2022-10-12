Власти Москвы одобрили проект застройки в Хорошевском районе на 1,3 млн "квадратов"

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Столичные власти одобрили проект планировки территории в Хорошевском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Земельный участок располагается между Хорошевским шоссе, улицами Розанова, 1-й Магистральной и 5-й Магистральной. Отмечается, что общая площадь указанной территории составляет 87 гектаров.

На территории земельного объекта планируют возвести 1,25 миллиона квадратных метров недвижимости, 975 тысяч из которых будет отведено под жилые пространства.

В проекте задействованы несколько инвесторов. Двадцатью гектарами владеет АО "Красная Пресня". Ранее на участке располагалась овощебаза. Сейчас же здесь планируют возвести 633 тысячи квадратных метров недвижимости.

Застройку 13 "квадратов" будет осуществлять "ДСК-1" (структура группы компаний "ФСК") , еще трех – ООО "Зенит и К". Последняя компания планирует построить на участке жилой квартал площадью 104 тысячи квадратных метров.

Ранее стало известно, что около 900 тысяч квадратных метров жилья планируется построить на шести участках промзон и неэффективно используемых территорий на северо-востоке Москвы.

Работы будут вестись в районах Свиблово, Бабушкинском, Останкинском, Отрадное и Ярославском. В проекты будет вложено 148 миллиардов рублей.

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