Пять многофункциональных комплексов построят в разных округах Москвы при поддержке города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2022 году столичные власти предоставили в аренду инвесторам пять земельных участков под строительство многофункциональных центров в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С начала года город предоставил инвесторам без проведения торгов 6,3 гектара земли для возведения пяти многофункциональных комплексов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. Все объекты будут построены в течение пяти лет в рамках реализации масштабных инвестпроектов", – сказал он.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, отметил, что на выделенных участках на Потешной и Электродной улицах в ВАО построят общественно-деловые комплексы.

"Около станции Зорге Московского центрального кольца на северо-западе города появится общественно-деловой комплекс, а на Старобитцевской улице на юго-западе Москвы будет создан торговый и культурно-досуговый центр", – пояснил он.

МаИП представляет собой специальную форму сотрудничества городских властей и предпринимателей. Для реализации таких проектов город выделяет инвесторам землю без проведения торгов, заключая арендный договор на пять лет по решению Градостроительно-земельной комиссии. В рамках МаИП в Москве строятся культурно-досуговые и деловые центры, социальные, транспортные и спортивные объекты, что обеспечивает развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года на торги выставят земельный участок под строительство многофункционального комплекса, расположенный на Алтуфьевском шоссе в районе Отрадное. Срок строительства здания составит 10 лет и восемь месяцев.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!