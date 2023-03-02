Россияне стали реже инвестировать в недвижимость и чаще обращаться к астрологам – опрос

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Сервис журналистских запросов Pressfeed провел опрос среди пользователей в категории "эксперт" на тему "Как отразилась на развитии вашего бизнеса рыночная конъюнктура в 2022 году?".

В опросе приняли участие 120 респондентов, собственники бизнеса, наемные и частные специалисты. 53 респондента пожаловались на снижение выручки и клиентопотока в 2022-м по сравнению с предыдущим годом, 44 заявили об увеличении оборотов бизнеса, 23 сообщили, что ситуация с их доходами никак не изменилась. При этом 98,5% на вопрос "Планируете ли вы релокацию бизнеса или переезд?" ответили категорически отрицательно. Из 120 человек лишь двое сообщили, что рассматривают возможность покинуть страну.

В целом опрос Pressfeed показал, что в 2022 году россияне стали меньше инвестировать в недвижимость и предметы роскоши, больше развлекаться, чаще обращаться к астрологам и страховать свою жизнь.



Единогласно о снижении оборотов деятельности в 2022-м заявили представители сферы недвижимости. Для IT-индустрии события развивались по-разному: например, собственник нескольких приложений заявил, что его доходы на российском рынке снизились в 2022 году на 84%. Другой же собственник IT-компании зафиксировал за аналогичный период увеличение прибыли в три раза за счет импортозамещения.

Согласно данным опроса, ощутимо пострадал в 2022-м бизнес в лакшери-сегменте. Например, собственник художественной галереи заявил, что его обороты и клиентопоток сократились на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Из услуг массового потребления с падением прибыли столкнулись представители сегмента "красота и здоровье".

При этом 15-процентным ростом в 2022 году похвастался менеджер по продаже развлекательных услуг. Частный туристический гид также заявил о росте спроса на услуги из-за того, что "ограничения увеличили поток внутреннего туризма".

Не ощутили дефицита в клиентах в 2022 году психологи. Из семи представителей профессии, опрошенных Pressfeed, лишь один заявил о сокращении числа клиентов.

Любопытно на этом фоне выглядит ответ астролога, которая сообщила, что в 2022-м ее клиентопоток увеличился в два раза.

А представительница компании, оказывающей услуги по страхованию жизни, в свою очередь, отметила, что в прошлом году продажи страховок выросли на 120%.

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