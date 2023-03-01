Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе кредита

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Перед выбором продукта следует узнать свой кредитный рейтинг, который влияет на вероятность одобрения и условия по кредиту. Об этом рассказала глава направления онлайн-кредитования финансового маркетплейса "Сравни" Элла Боксер.

По ее словам, при расчете этого рейтинга банки изучают кредитную историю клиента, допускал ли он просрочки и многое другое. Для улучшения этого рейтинга можно оформить небольшую рассрочку и вовремя вносить по ней платежи. Если у человека имеются кредитные карты, то их лучше закрыть, чтобы снизить кредитную нагрузку, считает эксперт. Это также поможет повысить вероятность одобрения займа.

При выборе кредита следует не забывать про дополнительные платежи. Боксер напомнила, что банки часто берут комиссию за услуги смс-оповещений или обслуживание карты. От этого можно легко отказаться при подписании договора.

Эксперт предупредила, что иногда банк может потребовать оформить дебетовую карту. Она рекомендовала проверить условия по страхованию кредита или других дополнительных продуктов.

"Как правило, ставка по кредиту зависит от их наличия или отсутствия. При этом рекомендую не отказываться сразу, а внимательно ознакомиться с условиями. Такие услуги могут помочь в ситуациях, если у вас возникнут проблемы с выплатой кредита или со здоровьем", – цитирует Боксер RT.

Не стоит забывать и про дату платежа, подчеркнула эксперт. Боксер посоветовала сравнить эту дату со временем получения зарплаты. Иногда клиенту будет неудобно вносить платеж в тот день, который назначил банк, поэтому с некоторыми кредитными организациями этот вопрос можно обсудить. Помимо этого, следует уточнить, можно ли как-либо отсрочить платеж или получить кредитные каникулы.

Ранее руководитель комитета по налогам МГО "Опора России" Павел Зюков рассказал, как самозанятому оформить кредит на выгодных условиях. Он напомнил, что такие клиенты могут подтвердить свои доходы через приложение "Мой налог" или в личном кабинете на сайте ФНС.

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