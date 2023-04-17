Аналитики отметили рекордный объем сделок с московской офисной недвижимостью за 15 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первом квартале 2023 года объем сделок с офисной недвижимостью в Москве оказался рекордным за последние 15 лет. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на статистические данные аналитиков компании CORE.XP.

"Общий объем сделок на рынке офисной недвижимости Москвы в I квартале 2023 года составил 446 000 квадратных метров. Это самый высокий показатель за первые три месяца года за последние 15 лет", – отмечено в материале.

Согласно данным аналитиков, в период с января по март 2022 года сдали в аренду или продали 329 367 "квадратов" офисных помещений. Этот показатель на 35% ниже результата 2023 года.

По словам замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Елены Медушевской, данная динамика обусловлена нехваткой качественных площадей на рынке, из-за чего появляется высокий спрос на ликвидные варианты. Она также выделила фактор низких темпов появления новых проектов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на российском рынке недвижимости появились новые тенденции, в частности в сфере первичного и вторичного жилья.

Цена "квадрата" в новостройках выросла на 2%. При этом доля ипотечных кредитов увеличилась на 6 процентных пунктов, достигнув в области продаж 87%. На этот результат оказало влияние изменение льготной ставки с 1 января 2023 года.

Кроме того, эксперты предсказали снижение цен на рынке вторичной недвижимости. По их мнению, это неизбежно, так как рынок "перегрелся" благодаря дешевым ипотечным кредитам, из-за чего цены на тот момент увеличились в значительной степени.



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