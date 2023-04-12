Объем нераспроданных новостроек в Москве вырос до 42%

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На начало апреля объем строящегося жилья в столице составил 16,2 миллиона квадратных метров, их них около 10 миллионов "квадратов" были нераспроданными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты аналитического центра "ДОМ.РФ".

По подсчетам экспертов, текущий объем предложения и запасы застройщиков оцениваются в 11,8 миллиона квадратных метров. Для того, чтобы распродать эти объемы, потребуется от 2,5 до 3,3 года при условии отсутствия нового предложения на рынке.

Уточняется, что доля нераспроданного жилья среди новостроек комфорт-класса составляет 42% (около 3,5 миллиона "квадратов"), среди новостроек бизнес- и элитного класса – 47% от строящегося жилья (около 3,7 миллиона "квадратов"). Это связано с тем, что жилье в бизнес-классе и элитном сегменте гораздо дороже, чем в комфорт-классе, сообщил руководитель аналитического центра "ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг.

По его словам, в более высоком сегменте также меньше возможностей для оформления ипотеки, в том числе льготной или субсидированной.

"Все это приводит к тому, что на рынке, по крайней мере Москвы, формируется дефицит жилья по более-менее адекватным ценам и достаточно большой объем предложения в бизнес-классе", – добавил Гольдберг.

Ранее Владимир Путин заявил во время собрания по экономическим вопросам, что в России необходимо поддерживать спрос на рынке недвижимости.

До этого стало известно, что Банк России ограничит рискованные ипотечные программы со ставками, которые существенно ниже рыночного уровня. В ЦБ заявили, что в последнее время стало популярно брать ипотеку от застройщика с экстремально низкими нерыночными ставками, которые достигают 0,1%.

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