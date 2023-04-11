ЦБ РФ ограничит ипотечные программы со ставками существенно ниже рыночного уровня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Банк России ограничит рискованные программы со ставками, которые существенно ниже рыночного уровня. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

Соответствующие изменения внесены в Положение Банка России № 590-П, указано в публикации.

Банк отметил, что с 30 мая 2023 года по таким ссудам, которые были выданы после 15 марта 2023 года, банки должны создать дополнительные резервы, при этом у них останутся возможности для рыночного снижения ставок.

В ЦБ заявили, что в последнее время стало популярно брать ипотеку от застройщика с экстремально низкими нерыночными ставками, которые достигают 0,1%. Такие ставки можно создать за счет повышения стоимости недвижимости на 20–30%.

Полученную разницу застройщики в виде комиссии отправляют банку, после чего происходит компенсация выпадающих доходов.

"Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками. Регулирование Банка России будет ограничивать распространение таких схем и способствовать снижению рисков", – заявил регулятор.

Под повышенное резервирование подпадают кредиты, стоимость которых ниже рынка. Резерв будет увеличиваться на 30%, если процентная ставка кредита ниже уровня рыночной процентной ставки более чем на 1/5, а также на 50%, если она будет ниже более чем на 1/2, указано в сообщении ЦБ.

Для обеспечения и применения всех указанных мер с 7 апреля 2023 года на сайте Банка России в первый рабочий день будут публиковаться данные о рыночной процентной ставке по состоянию на первое число отчетного месяца.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, что стоимость жилья в России еще может снизиться, если на это пойдут застройщики на фоне падения спроса.

Она напомнила о необоснованном росте цен на новостройки и добавила, что те, кто располагал средствами, успели взять льготную ипотеку, а остальные отложили идею с покупкой жилья.



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