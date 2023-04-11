Путин заявил о необходимости поддерживать спрос на рынке недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России необходимо поддерживать спрос на рынке недвижимости. Об этом во время собрания по экономическим вопросам заявил Владимир Путин.

"Прежде всего нужно поддержать спрос на жилье", – цитирует президента РИА Новости.

До этого российский лидер заявлял, что сейчас на рынке недвижимости зафиксировали затоваривание. Он призвал снижать эти риски и обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительной сферы.

Ранее президент поручил изучить возможность включения в ипотечный кредит неотделимых улучшений российского производства. Речь идет в том числе об окнах, дверях и встроенной мебели.

Ответственными за проект были назначены председатель правительства Михаил Мишустин и гендиректор финансового института развития в жилищной сфере АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Между тем в конце марта стало известно, что долги по ипотечному кредитованию в РФ впервые превысили 14 триллионов рублей. В феврале долг по кредитованию вырос на 1,558%, до 14,13 триллиона рублей.

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