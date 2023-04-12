В Минстрое РФ предложили застройщикам снизить цены на жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин предложил российским застройщикам снизить цены на жилье. Об этом сообщает РИА Новости.

"Некоторым застройщикам хочется задать вопрос – не хотите ли снизить цены немножко, чтобы продалось?" – сказал министр в ходе Ясинской международной научной конференции.

Он отметил, что сделать это вполне возможно, что подтверждает соответствующий анализ рынка. Файзуллин также указал на тот факт, что сегодня около 80% всего жилья в РФ продается по льготной ипотеке.

Между тем почетный член Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов считает, что застройщики проигнорируют просьбу главы Минстроя. Он напомнил, что в России не государственно-командная экономика.

"Да, он (Файзуллин. – Прим. ред.) может призвать, но этот призыв – ни о чем. Застройщики с удовольствием будут снижать цены, когда, с одной стороны, будет позволять затратная часть, а с другой стороны, когда это обеспечит оживление спроса", – сказал Самойлов.

По его словам, сейчас нет ни спроса, ни возможности снизить затраты. Кроме того, текущие условия по ипотеке он считает не самыми лучшими, что также негативно сказывается на рынке недвижимости.

Ранее Владимир Путин указал на необходимость поддержания спроса на российском рынке недвижимости. Сейчас в этом секторе фиксируется затоваривание, заметил президент. В связи с этим он призвал снижать риски и обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительной сферы.



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