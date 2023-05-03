В РФ удвоилось число взявших потребкредит на первый взнос ипотеки

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Доля заемщиков в РФ, оформивших потребительский кредит для финансирования первоначального взноса по ипотеке, за два квартала прошлого года увеличилась вдвое и составила 7%. Такой аналитикой поделились на сайте российского Центробанка.

"Возросла доля заемщиков, оформивших потребительский кредит, за счет которого можно было профинансировать первоначальный взнос: 7% против 3,5% в II квартале 2022 года", – говорится в сообщении.

Согласно аналитике Банка России, доля в 7% была зафиксирована в четвертом квартале 2022-го, рост в сравнении с предыдущим кварталом составил 1,2 процентного пункта.

Кроме того, в Центробанке заявили, что предоставление ипотеки во второй половине прошлого года шло вместе с экстремальным ростом сроков кредитования. Стало известно, что доля 30‑летних кредитов перешагнула порог в 40% выдач, при этом порядка 41% кредитов были выданы созаемщикам. По контракту они должны погасить ипотеку после 65 лет, отметил регулятор.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в России ужесточатся правила выдачи ипотеки. По словам доцента кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николая Кузнецова, это связано с тем, что ЦБ увеличивает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на приобретение жилья в новостройках по договорам долевого участия.

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