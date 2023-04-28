ЦБ РФ считает полезным распространить адресную льготную ипотеку на вторичный рынок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центробанк РФ считает полезным распространить адресную льготную ипотеку на вторичный рынок, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, однако потом их нужно сворачивать и переходить к адресным программам.

"И то, что касается адресных программ, я считаю, было бы очень полезным их распространить и на вторичный рынок", – отметила Набиуллина.

Глава Банка России отметила, что адресная программа – это не поддержка застройщика, а поддержка конкретной категории людей. При этом не имеет значения, как они улучшают свои жизненные условия – покупая жилье на первичном рынке или вторичном рынке.

Ранее сообщалось, что льготную ипотеку от государства продлили на полтора года. Подробно обо всех изменениях в условиях льготной ипотеки рассказал экономический обозреватель, преподаватель кафедры менеджмента экономического факультета РУДН Константин Цыганков.