Минфин РФ не поддерживает распространение льготной ипотеки и увеличение лимитов программы

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Минфин РФ не видит логики в распространении программы льготной ипотеки на вторичное жилье и не поддерживает увеличение лимитов на стоимость жилья по льготной программе. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается расширения на вторичку – все-таки программа нацелена на поддержку граждан, которые покупают жилье, и на поддержку спроса на новостройки. Поэтому расширение на вторичку в этом смысле несколько нелогично", – заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

При этом министерство положительно относится к идее поддержки жилищного кредитования, которую можно реализовать за счет введения рассрочки на приобретение жилья или за счет ссудных касс, отметил он.

"Все, что помогает гражданам покупать квартиры и при этом не вредит их финансовому здоровью, это хорошо", – резюмировал Моисеев.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор считает полезным распространить адресную льготную ипотеку на вторичный рынок.

Льготные программы работают как антикризисные меры, но потом их стоит сокращать и переходить к адресным программам, сказала она.



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