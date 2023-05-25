Центробанк заявил о снижении международных резервов РФ на 10,2 млрд долларов

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Российские международные резервы на 19 мая этого года составили 589,3 миллиарда долларов, уменьшившись за неделю на 10,2 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.

Снижение составило 1,7% из-за отрицательной переоценки и операций, осуществляемых в рамках бюджетного правила. Уточняется, что объем резервов по состоянию на 12 мая оценивался в 599,5 миллиарда долларов.

Высоколиквидные иностранные активы – международные резервы – имеются в распоряжении ЦБ и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о продолжении работы по теме возвращения замороженных резервов в евро и долларах. По ее словам, регулятор отслеживает переговорную позиция по данному вопросу. Сейчас Банк России формирует резервы через информацию о том, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления.