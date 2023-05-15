ЦБ РФ хочет усилить ответственность блогеров и телеграм-каналов за инвестсоветы

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Центробанк Российской Федерации выступает за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и телеграм-каналов. Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.

"Не сказать, чтобы массово, но поступают жалобы. К сожалению, часто люди, которые называют себя инвестсоветниками, ими не являются, то есть не являются участниками СРО финрынка и не входят в реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России. Люди следуют каким-то советам телеграм-каналов, часто анонимных, вообще неизвестных людей либо советам как бы гуру", – передает РИА Новости его слова.

Мамута отметил, что граждане попадают в ситуации с финансовыми потерями и мошенничеством. Жалобы поступают в МВД и прокуратуру. По его словам, необходимо усилить ответственность за незаконные инвестсоветы, так как последствия от них приближены к злоупотреблению правом.

Он уточнил, что существует много проблем, требующих системных решений. В настоящее время специалисты из разных ведомств обсуждают возможности выхода из этих ситуаций.

По словам эксперта, чаще всего граждане жалуются после советов блогеров или телеграм-каналов о приобретении чего-либо с последующей потерей денег. Например, блогеры рассказывают о вкладах в нерегулируемые компании.

"Какие здесь могут быть решения? Мы считаем, что регулирование института инвестсоветников требует совершенствования: что является инвестрекомендацией, кто может давать и каковы последствия", – сказал Мамута.

По его мнению, в настоящее время данный институт полноценно не работает. Сейчас есть только первые шаги. Он также заметил, что во многих государствах инвестсоветник является тем человеком, на которого опираются на протяжении жизни рекомендации, а не только когда она выдается.

Мамута сказал, что поддерживается законопроект, согласно которому будет запрещено привлечение средств граждан в компании вне надзора ЦБ. Кроме того, предполагается постоянная просветительская работа в области инвестиционной грамотности.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о создании "Единого реестра организаторов просветительской деятельности" из-за роста случаев злоупотребления доверием граждан.

В сопроводительных документах отмечается, что данный законопроект обуславливается участившимся распространением опасных и недостоверных знаний коучами. Изменения планируется внести в закон "Об образовании в Российской Федерации".



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