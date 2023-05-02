В Госдуму внесли законопроект о создании реестра коучей

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Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о создании "Единого реестра организаторов просветительской деятельности" из-за роста случаев злоупотребления доверием граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламентария.

"Посредством использования реестра возможно структурировать просветительскую деятельность, обеспечить ее законность и транспарентность, повысить уровень осведомленности граждан, обеспечить доступность получения полной информации об организаторах просветительской деятельности и осуществляемой ими просветительской деятельности", – уточняется в пояснительной записке к проекту.

В сопроводительных документах отмечается, что данный законопроект обуславливается участившимся распространением опасных и недостоверных знаний коучами. Изменения планируется внести в закон "Об образовании в Российской Федерации".

Также создание реестра упростит сбор аналитических данных во время разработки стратегии развития образования и науки. Предполагается, что реестр окажет содействие Федеральной налоговой службе РФ в осуществлении контроля за соблюдением закона о налогах и сборах.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) должна следить за зарабатывающими в соцсетях лайф-коучами и тратить налоги с их заработка на социальную поддержку.

По его словам, в настоящее время некоторые зарабатывают большие состояния на доверии людей. Причем есть те, кто выбирает путь мошенничества, чтобы не платить налоги. Он добавил, что речь идет о суммах от миллионов до миллиардов.



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