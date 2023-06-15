Набиуллина заявила о развитии экономики России по сценарию ускоренной адаптации

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На сегодняшний день российская экономика продолжает развиваться по сценарию ускоренной адаптации, заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сценарий мирового экономического кризиса не реализовался.

"Участники рынка нас критикуют, что мы часто говорим о каких-то рисках. Но, да, мы готовимся к этим рискам. Если ты не готов к риску, ты не встречаешь его достойно. Что не реализовалось из нашего рискового сценария: мировой экономический кризис не реализовался", – цитирует главу регулятора ТАСС.

Ранее российский диппредставитель в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что западные государства проигрывают в антироссийских санкциях Москве в стратегическом и экономическом вопросах.

По его словам, это демонстрируют оценки экспертов и институтов. По прогнозам МВФ, ограничения оказывают вред государствам Евросоюза. Посол подчеркнул, что Россию, в свою очередь, ожидает рост.

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